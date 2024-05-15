На ЦКАД на «Ниву» рухнула опора моста, которую стрелой снес манипулятор

Манипулятор снес опору моста на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области. В результате ДТП в районе съезда на Волоколамское шоссе в обе стороны образовалась пробка, сообщает SHOT .

Авария произошла в среду днем на на 314-м км ЦКАД. Манипулятор стрелой протаранил мост с указателями и видеокамерами, после чего тот рухнул на проезжающую Lada Niva. Водитель легковушки чудом отделался ушибами.

В результате происшествия в районе съезда на Волоколамское шоссе в обе стороны образовалась пробка в 10 баллов.

В «Автодоре» рассказали, что организован съезд на 315 км ЦКАД через Дарну и Истру при движении по внешнему кольцу. При движении по внутреннему кольцу — съезд на 312 км ЦКАД на Волоколамское шоссе.

Ранее квадроцикл снес 4 машины на светофоре в Нижегородской области. За несколько минут до ДТП о возможности аварии предупреждали очевидцы, которые заметили пьяного водителя транспортного средства.