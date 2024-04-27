Квадроцикл снес 4 машины на светофоре в Нижегородской области

В нижегородском Бору квадроцикл врезался в 4 автомобиля, которые стояли на светофоре. По данным дорожной полиции, в результате ДТП никто не пострадал, сообщает pravda-nn.ru .

Машины стояли в попутном направлении, когда на светофоре горел запрещающий сигнал. Примечательно, что за несколько минут до столкновения о возможности аварии предупреждали очевидцы — в полицию поступало сообщение о предположительно пьяном квадроциклисте.

В результате аварии квадроцикл и 4 машины получили механические повреждения. На месте также был задержан 40-летний виновник ДТП, который отказался проходить медосвидетельствование.

В отношении квадроциклиста составили 3 административных протокола, в том числе об управлении незарегистрированным транспортом.