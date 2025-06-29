сегодня в 17:06

На третьем этаже ТЦ «Мегаполис» в Москве вспыхнул пожар

В торговом центре «Мегаполис» по адресу улица Митинская, дом 39, начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Москвы.

Возгорание началось в подсобном помещении на третьем этаже административного здания. Огонь охватил помещение.

Снаружи идет густой дым. На месте находятся работники городских служб. Из ТЦ самостоятельно вышли 70 человек.

По внешним признакам пожар не наблюдается. Сотрудники МЧС разведывают помещения. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее пожар вспыхнул в историческом центре в отеле в турецкой Анталье. Огонь перебросился на ближайшие здания.