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В отеле в историческом центре турецкой Антальи вспыхнул пожар

В отеле в историческом центре турецкого города Анталья произошел пожар. Возгорание началось в районе Калеичи, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова офиса губернатора провинции.

Пожар произошел 29 июня. Горел не только отель, но и еще несколько строений. Данных о количестве пострадавших туристов из РФ нет.

Возгорание на мансарде отеля успешно потушили. Причина пожара неизвестна.

Путешественников, которые жили в этом отеле и ближайших трех строениях, быстро спасли. Жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Ранее в заливе Петра Великого под Владивостоком в Приморском крае произошел пожар на катере-катамаране «Мерлион». Пассажирам и персоналу удалось спастись.