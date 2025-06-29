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В заливе под Владивостоком полыхает катер «Мерлион»

В заливе Петра Великого под Владивостоком в Приморском крае полыхает катер-катамаран «Мерлион». Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

Пассажиров на корабле не оказалось. Экипаж катера успешно покинул судно.

На место чрезвычайного происшествия приехали сотрудники служб региона. Они выясняют, почему произошел пожар.

Ранее рядом с населенным пунктом Паново в Подмосковье разбился легкомоторный самолет ЯК-18Т. На нем летели четверо. После падения началось возгорание. Все находившиеся на борту погибли.