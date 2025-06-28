Следком открыл дело из-за крушения легкомоторного самолета в Московской области

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Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ открыл уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорте, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»). Это произошло после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Днем 28 июня рядом с населенным пунктом Паново в Подмосковье разбился легкомоторный самолет ЯК-18Т. На нем летели четыре человека.

Все, кто находился на борту, погибли. При этом легкомоторник вылетел с аэродрома Северка без согласования.

По предварительной информации, самолет разбился из-за того, что пилот решил сделать «бочку». После этого он врезался в землю.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщает, что после падения легкомоторник загорелся. Пожар тушат 23 работника министерства чрезвычайных ситуаций и восемь единиц техники. Воздушное судно полностью сгорело.