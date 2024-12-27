На Ставрополье два человека погибли при столкновении автомобиля с локомотивом

Происшествия

В Ставропольском крае два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновении легкового автомобиля с локомотивом, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале.

ДТП произошло в городе Светлограде.

Сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов поступило в оперативную дежурную смену в 23.40.

Отмечается, что схода с рельс локомотива не произошло.

Ранее на внешней стороне третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле произошло ДТП, которое спровоцировало затор.