На Ставрополье два человека погибли при столкновении автомобиля с локомотивом
В Ставропольском крае два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновении легкового автомобиля с локомотивом, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
ДТП произошло в городе Светлограде.
Сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов поступило в оперативную дежурную смену в 23.40.
Отмечается, что схода с рельс локомотива не произошло.
Ранее на внешней стороне третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле произошло ДТП, которое спровоцировало затор.