На Ставрополье два человека погибли при столкновении автомобиля с локомотивом Происшествия 27 декабря 2024 01:23

В Ставропольском крае два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновении легкового автомобиля с локомотивом, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале.