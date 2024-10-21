На создателя канала «Рыбарь» написали заявление в полицию о клевете

На создателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука написали заявление в полицию из-за клеветы. На ресурсе появился пост, в котором гражданку России Ангелину Луковскую обвинили в связях с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Пост был опубликован 3 октября. Он стал продолжением серии публикаций о Пономареве*, который теперь работает в украинских структурах и живет в Киеве. В посте было фото Луковской, а в инфографике показаны ее польские документы и приведены цитаты, где якобы девушка обвиняет российскую власть.

Сообщается, что Луковская — оппозиционерка, которая с помощью своего YouTube-канала организовывает выезд в Польшу из России и Белоруссии. Также ее называют «птенцом Пономарева*».

Сама девушка утверждает, что узнала о беглом депутате из поста «Рыбаря». Она действительно живет в Польше, куда уехала на учебу, и ведет об этом блог. Луковская никак не связана с политикой и не является членом каких-либо организаций. После скандального поста она написала заявление в полицию о клевете.

Ангелина считает, что пост о ней могли заказать. При этом девушка не понимает, почему канал, который рассказывает о геополитике и СВО, решил ее оклеветать. По заявлению Луковской началась проверка, а Звинчука вызвали в Электросталь для беседы со следователями.

Ранее певицу Елизавету Гырдымову*, больше известную как Монеточка*, объявили в розыск в России. Уголовное дело завели о неисполнении обязанностей иноагента, следует из базы МВД.

* Признаны иностранными агентами в России.