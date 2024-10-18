МВД объявило певицу Монеточку* в розыск
Певица Монеточка* объявлена в розыск в России
Певица Елизавета Гырдымова*, больше известная как Монеточка* объявлена в розыск в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.
Отмечается, что уголовное дело завели о неисполнении обязанностей иноагента, следует из базы МВД.
Гырдымова* стала фигуранткой уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов в сентябре 2024 года.
Певицу признали иноагентом в январе 2023 года вместе с актером Артуром Смольяниновым и музыкальным критиком Артемием Троицким.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента