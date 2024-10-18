МВД объявило певицу Монеточку* в розыск

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Певица Монеточка* объявлена в розыск в России

Певица Елизавета Гырдымова*, больше известная как Монеточка* объявлена в розыск в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отмечается, что уголовное дело завели о неисполнении обязанностей иноагента, следует из базы МВД.

Гырдымова* стала фигуранткой уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов в сентябре 2024 года.

Певицу признали иноагентом в январе 2023 года вместе с актером Артуром Смольяниновым и музыкальным критиком Артемием Троицким.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента