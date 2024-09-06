Певица Монеточка* стала фигуранткой уголовного дела в Москве

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В Москве в отношении Монеточки* возбудили уголовное дело

В Москве по материалам проверки столичной прокуратуры в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой*, более известной как Монеточка, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Гырдымова* стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах». В чем именно заподозрили Монеточку*, не уточняется.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что иноагентам, в число которых входит и Монеточка*, в России запретят зарабатывать на стриминговых сервисах.

* — Признана Минюстом России физлицом-иноагентом.