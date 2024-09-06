Певица Монеточка* стала фигуранткой уголовного дела в Москве
В Москве в отношении Монеточки* возбудили уголовное дело
В Москве по материалам проверки столичной прокуратуры в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой*, более известной как Монеточка, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Гырдымова* стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах». В чем именно заподозрили Монеточку*, не уточняется.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что иноагентам, в число которых входит и Монеточка*, в России запретят зарабатывать на стриминговых сервисах.
* — Признана Минюстом России физлицом-иноагентом.