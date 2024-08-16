В России иноагентам Noize MC* и Монеточке* запретят зарабатывать на стримах

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в личном Telegram-канале опубликовал результаты проведенного им опроса на тему, должны ли признанные иноагентами звезды зарабатывать на стримах, которые проводят на российских площадках, и заявил, что уже осенью эта ситуация может измениться.

По словам Хинштейна, в опросе поучаствовали 17 тыс. пользователей Сети. За запрет монетизации стримов таким иноагентам, как Noize MC* и Монеточка*, высказались 95% респондентов. Не согласны с инициативой запрета монетизации всего 4% участников опроса, и только 1% проголосовавших пользователей признался, что сам является иностранными агентами.

«Принципиально важно! Речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введении против них цензуры, а именно об отключении монетизации на российских стриминговых площадках. В этом случае ни слушатели, ни правообладатели не пострадают», — заявил Хинштейн.

По словам депутата, уже осенью на сессии Госдумы этот вопрос будет обсуждаться. Хинштейн отметил, что если то или иное произведение звезд не будет признано экстремистским и не пополнит ряды запрещенных, его по-прежнему можно будет слушать и скачивать, но исполнитель-иноагент перестанет получать за него деньги.

* Признаны Минюстом России физлицами-иноагентами.