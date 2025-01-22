На Солнце произошел выброс черной плазмы

В среду в течении 3 часов ученые наблюдали за выбросом плазмы черного цвета на Солнце. Редкое явление представляет особый интерес для ученых, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода», — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что в итоге вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, однако черное облако плазмы наблюдалось в короне Солнца в течение 3 часов.

Ученые предполагают, что такой цвет плазмы обусловлен наличием в ней нейтрального водорода, который способен практически полностью поглощать падающее на него излучение с короткими длинами волн.

Ранее астрономы обнаружили рекордно мощные ветровые потоки на экваторе газового гиганта WASP-127b. Скорость ветра на гигантской экзопланете достигает 9 км/с или около 33 тыс. км/ч.