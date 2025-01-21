Астрономы обнаружили космический ветер, который дует со скоростью 33 тыс км/ч

Астрономы Европейской южной обсерватории обнаружили рекордно мощные ветровые потоки на экваторе газового гиганта WASP-127b. Скорость ветра на гигантской экзопланете достигает 9 км/с или около 33 тыс. км/ч, сообщает РИА Новости .

Как пишет научный журнал Astronomy & Astrophysics, для наблюдения за WASP-127b исследователи применили крупный телескоп, расположенный на территории Чили.

«При скорости 9 км/с реактивный ветер движется почти в 6 раз быстрее, чем вращается планета. Такого мы еще не видели. Это самый быстрый ветер, когда-либо измеренный в струйном потоке, который движется вокруг планеты», — сказала ученый из Геттингенского университета Лиза Нортманн.

До этого рекорд принадлежал планете Нептун, где скорость измеренного учеными ветра составляла лишь 0,5 км/с или 1,8 тыс. км/ч.

Планета WASP-127b, открытая в 2016 году, находится на расстоянии более 500 световых лет от Земли. Гигантская газовая планета незначительно превосходит по размерам Юпитер, но при этом обладает гораздо меньшей плотностью.

Ранее стало известно, что группа астрономов обнаружила в ранней Вселенной новую галактику, похожую на Млечный путь. Ученые назвали галактику «Чжулонг».