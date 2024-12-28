Ученые нашли похожую на Млечный путь галактику

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Группа астрономов под руководством Мэньюань Сяо из Женевского университета обнаружила в ранней Вселенной новую галактику, похожую на Млечный путь, пишет Lenta.ru со ссылкой на публикацию на специализированном сайте arXiv .

Галактику назвали «Чжулонг», что означает божество, освещающее мрак в китайской мифологии.

Скопление звезд имеет огромную массу и пока считается самой далекой спиральной галактикой, схожей с Млечным Путем. Ее возраст насчитывает миллиард лет после Большого взрыва.

Ранее ученые зафиксировали звук, который мог случится при столкновении галактик и рождении звезд.