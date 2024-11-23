Ученые услышали звук рождения звезд при столкновении галактик

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MNRAS: до Земли дошла ударная звуковая волна от столкновения галактик

Британские астрономы сообщили о самой мощной в истории наблюдений космоса ударных звуковых волн. пишет RT со ссылкой на научную публикацию в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Звуковая волна образовалась при столкновении сразу пяти галактик. Космическая катастрофа произошла в 290 млн световых лет от Земли.

«Одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других и создала чрезвычайно мощный ударный фронт, похожий на „звуковой удар реактивного истребителя“, — указано в статье британских ученых.

При этом было выделено невероятное количество энергии и, видимо, был запущен процесс звездообразования.

Ранее британский режиссер заявил, что ученые скоро сообщат доказательства существования инопланетной цивилизации на основании полученных радиосигналов из пространства звезды Проксима Центавра.