Британский документалист рассказал о таинственных сигналах из космоса

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Режиссер из Британии утверждает, что знает о существовании инопланетян

Ученые нашли доказательства деятельности разумной инопланетной жизни, заявил британский режиссер и документалист Саймон Холланд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

«Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают», — заявил Холланд.

Свои слова режиссер основал на данных проекта Breakthrough Listen из Оксфорда, в ходе которого были получены необычные радиосигналы в районе звезды Проксима Центавра, находящейся в 4,2 световых лет от Земли.

Как утверждает Холланд, ученые через месяц сделают сенсационное заявление об инопланетной активности.

Ранее российский космонавт-испытатель Олег Артемьев предложил при встрече с инопланетянами обязательно сделать селфи.