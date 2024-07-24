Космонавт Артемьев: при встрече с инопланетянами надо сделать селфи

Артемьев стал гостем фестиваля новых медиа, который проходит с 22 по 25 июля в мастерской управления «Сенеж». В рамках мероприятия он пообщался с участниками и ответил на интересующие многих вопросы о космических кораблях и инопланетянах.

Космонавту задали вопрос по поводу того, что необходимо делать при встрече с внеземными существами. Артемьев ответил с юмором. По его мнению, если человек увидит инопланетянина, то он должен обязательно сфотографироваться с ним.

«У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи», — сказал космонавт.

Он отметил, что после селфи следует начать репортаж со встречи. По словам Артемьева, это нужно для того, чтобы потомки знали, как поступать в такой неожиданной ситуации. Он даже назвал это основой полетов в космос.

Фестиваль новых медиа официально открылся в подмосковном «Сенеже» 23 июля. Мероприятие собрало свыше 400 медиапрофессионалов из России и других стран. Фестиваль проходит по 25 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность работы журналистов.

«Мы, со своей стороны, понимая, что регион развивается, не имеем права находиться в вакууме. Ведь проблемы в основном происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Мы дорожим нашим сотрудничеством с журналистами», — подчеркнул губернатор.