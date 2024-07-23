Фестиваль новых медиа открылся в подмосковном «Сенеже»

В подмосковном «Сенеже» открылся фестиваль новых медиа. Он собрал свыше 400 медиапрофессионалов из России и других стран, передает корреспондент РИАМО.

Фестиваль новых медиа проходит в подмосковном «Сенеже» с 22 по 25 июля. 23 июля состоялось его официальное открытие.

Участниками фестиваля стали выпускники федеральной программы «Мастерская новых медиа». Они смогут повысить квалификацию в ключевых направлениях медиаотрасли.

На площадках фестиваля новых медиа участники сосредоточатся на развитии навыков создания креативного и ценностно-ориентированного контента, управления медиаресурсами. Кроме того, будет организовано обсуждение актуальных трендов в медиасфере и путей формирования образа будущего России через медиа.

«Не зря говорят, что время вызовов — это всегда время возможностей. Идет информационная война, и как никогда мы понимаем, что слово — это оружие. И не только в информационной войне, а в воспитании подрастающего поколения, в формировании чувства гордости, в создании мечты, в формировании образа будущего и понимания, куда мы идем дальше. И это все зона, в которой то, что вы делаете, невероятно важно для каждого из вас, потому что это возможность внести свой вклад в победу, в преодоление вызова», — сказал в видеообращении к участникам фестиваля первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он добавил, что это, во-вторых, очень важно для страны. И это показало огромное количество проектов, в которых многие из участников фестиваля были задействованы.

Спикеры фестиваля

В рамках фестивальной программы запланированы встречи с известными медиаэкспертами, политиками и общественными деятелями. Среди них — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиаменеджер Арам Габрелянов и другие. Помимо деловой программы, участников ждут командообразующие активности, творческие мастер-классы, выставка и книжная ярмарка.

Организатором фестиваля выступает «Мастерская новых медиа» — программа для медиатехнологов, созданная «Диалогом» и мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». За время работы программы ее выпускниками стали почти 1000 человек из 88 регионов России, а также из Белоруссии и Бельгии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность работы журналистов.

«Мы, со своей стороны, понимая, что регион развивается, не имеем права находиться в вакууме. Ведь проблемы в основном происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Мы дорожим нашим сотрудничеством с журналистами», — подчеркнул губернатор.