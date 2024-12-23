На школьников завели уголовное дело по статье о теракте за поджог в Тобольске
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Школьники подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в Тобольске Тюменской области. В отношении них возбудили уголовное дело по факту теракта, сообщает Baza.
Инцидент с поджогом произошел 21 декабря вечером. Правоохранители обнаружили на месте три пакета с пожарным углем, бутылку из-под краски, два открытых огнетушителя и следы обуви.
В результате правоохранители установили, что снегоуборочную технику подожгли пятиклассник и два девятиклассника. Они обучаются в школе, расположенной на севере Тобольска.
Как считает следствие, с подростками через мессенджер связался неизвестный. Он попросил школьников устроить поджог за вознаграждение.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Девятиклассников поместили в изолятор временного содержания, а пятиклассника — в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Тюмени.