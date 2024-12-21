Baza: неизвестные подожгли снегоуборочную ж/д машину в Тюменской области

сегодня в 18:59

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (в 16:00 по Москве) на базе РЖД в Тобольске.

По словам источников, поджог организовали 3 человека. В настоящее время их разыскивает полиция. Предположительно, один из поджигателей является несовершеннолетним.

На месте происшествия работают сотрудники городских оперативных служб.

Ранее взрыв произошел в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Взрывной волной из здания выбило двери и окна.