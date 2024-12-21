Baza: неизвестные подожгли снегоуборочную ж/д машину в Тюменской области
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Неизвестные подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в Тюменской области. Правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщает Baza.
Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (в 16:00 по Москве) на базе РЖД в Тобольске.
По словам источников, поджог организовали 3 человека. В настоящее время их разыскивает полиция. Предположительно, один из поджигателей является несовершеннолетним.
На месте происшествия работают сотрудники городских оперативных служб.
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