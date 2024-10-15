На северо-востоке Москвы разминируют снаряд времен Великой Отечественной
«Москва с огоньком»: снаряд времен ВОВ нашли на улице Вешних Вод
Саперы выехали на улицу Вешних Вод в Москве. Там нашли неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает «Москва с огоньком Live».
Место, где обнаружили боеприпас, огородили. Людей к нему не подпускают.
Все ожидают приезда группы разминирования.
Ранее взрывотехники обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной в подмосковном городском округе Шаховская. Об опасной находке сообщила хозяйка земельного участка в деревне Чухолово.