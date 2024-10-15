На северо-востоке Москвы разминируют снаряд времен Великой Отечественной

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«Москва с огоньком»: снаряд времен ВОВ нашли на улице Вешних Вод

Саперы выехали на улицу Вешних Вод в Москве. Там нашли неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает « Москва с огоньком Live ».

Место, где обнаружили боеприпас, огородили. Людей к нему не подпускают.

Все ожидают приезда группы разминирования.

Ранее взрывотехники обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной в подмосковном городском округе Шаховская. Об опасной находке сообщила хозяйка земельного участка в деревне Чухолово.