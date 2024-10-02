Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в округе Шаховская

Заместитель начальника ПСЧ-298 Денис Зюзин рассказал, что в единую службу экстренных служб «Система-112» об опасной находке сообщила хозяйка земельного участка в деревне Чухолово, которая обнаружила ее во время межевания участка.

«Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали подозрительный предмет как 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Так как боеприпас находился в непосредственной близости от жилых домов, взрывотехники поместили его в специальный контейнер, перевезли на полигон и уничтожили, соблюдая технику безопасности», — отметил Андрей Образцов.

Кроме того, работники отдельного поста 298-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб городского округа Шаховская с момента обнаружения снаряда и до его полной ликвидации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.