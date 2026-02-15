На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар на складе
В складских помещениях ликвидирован в СВАО Москвы произошел крупный пожар, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Возгорание товаров произошло в складских помещениях на площади 200 кв. м. в Северянинском проезде в Москве, частично обрушилась кровля.
Пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.
