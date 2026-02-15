сегодня в 22:44

На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар на складе

В складских помещениях ликвидирован в СВАО Москвы произошел крупный пожар, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Возгорание товаров произошло в складских помещениях на площади 200 кв. м. в Северянинском проезде в Москве, частично обрушилась кровля.

Пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее четыре человека получили травмы при пожаре на нефтяной скважине рядом с селом Кулешовка в Самарской области. Возгорание началось из-за разгерметизации объекта.

