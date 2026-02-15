сегодня в 15:21

Четверо человек получили травмы при пожаре на нефтяной скважине под Самарой

Четыре человека получили травмы при пожаре на нефтяной скважине рядом с селом Кулешовка в Самарской области. Возгорание началось из-за разгерметизации объекта, сообщает SHOT .

Пожар произошел на нефтяной скважине во время проведения работ примерно в 11:00 по местному времени. Возгорание не могли потушить на протяжении 20 минут.

Пострадавших увезли в больницу. Три человека «тяжелые», один - «средний». На месте происшествия находятся сотрудники специальных служб.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что ночью украинские боевики начали обстреливать регион. В Волне в Темрюкском районе был поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.