сегодня в 07:30

На Кубани после атаки БПЛА ВСУ начался пожар в резервуаре с нефтепродуктами

Ночью украинские боевики устроили массовую атаку по Краснодарскому краю. Ее средства ПВО отражали с вечера 14 февраля и всю ночь, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Есть пострадавшие. Повреждения зафиксировали в Волне в Темрюкском районе, в Сочи и в анапской Юровке. Наиболее тяжелая ситуация в первом населенном пункте. В Волне был поврежден резервуар с нефтепродуктами, терминалы и склад.

Ранения получили два человека. Их увезли в больницу, оказывают помощь.

Зафиксирован ряд очагов возгораний. Их тушением занимаются 126 человек и 34 единицы техники.

В Сочи во время отражения удара БПЛА ВСУ повреждения получил частный дом. Там выбило стекла и был нанесен урон по системе отопления.

Жителям помогут восстановить имущество. В Юровке урон получила котельная. Пожара не было.

