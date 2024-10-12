На севере Москвы загорелся многоэтажный жилой дом
В жилом доме на севере Москвы в жилом доме произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
На Ивановской улице загорелся 22 этаж. Из подъезда самостоятельно смогли эвакуироваться 30 человек.
К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. В ликвидации пожара участвовали 39 специалистов и 10 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в «доме-корабле» в Москве. В результате погибли пожилые мужчина и женщина.