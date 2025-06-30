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На Сахалине в результате ДТП с грузовиком погиб один человек

В Корсаковском районе Сахалина произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии погиб водитель грузового автомобиля, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по области.

По предварительной информации, 42-летний водитель «Урала» не справился с управлением и врезался в движущийся впереди автомобиль Isuzu Bighorn. После столкновения грузовик слетел в кювет.

Водителя грузовика увезли в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Ранее в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в результате которого погибли две женщины, стоявшие на остановке.