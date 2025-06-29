В Нижнем Новгороде в результате аварии погибли два человека
Вечером 29 июня в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в результате которого погибли две женщины, стоявшие на остановке, сообщает РИА Новости.
Авария произошла на улице Бекетова около 21.50.
По предварительной информации, столкнулись Honda и «ЗАЗ». После столкновения иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
В результате ДТП две женщины погибли. Еще два человека, один из которых несовершеннолетний, пострадали.
Ранее массовое ДТП произошло на внутренней стороне ТТК. Рядом с улицей Автозаводской столкнулись сразу несколько автомобилей.