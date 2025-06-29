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На ТТК в Москве частично ограничили движение из-за массового ДТП

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне ТТК рядом с улицей Автозаводской, дом 26/1 в Москве. Столкнулись несколько машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Они выясняют причину аварии.

Движение в месте, где произошло ДТП, затруднено на 1,7 километра. Автомобилистам рекомендуют объезжать его.

Ранее в подмосковном Одинцово водитель такси наехал на восьмилетнего мальчика. Он погиб, открыто уголовное дело.