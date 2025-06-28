После гибели ребенка в ДТП в Одинцово возбуждено уголовное дело Происшествия сегодня в 23:45

После аварии в подмосковном Одинцово, где под колесами иномарки погиб восьмилетний мальчик, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

Отмечается, что за рулем иномарки находился 40-летний водитель такси. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В подмосковном Одинцово автомобиль насмерть сбил восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома. Мальчик скончался в машине скорой помощи.