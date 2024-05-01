На румынско-украинской границе увидели немецкие ЗСУ Gepard

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что на румынско-украинской границе нашли немецкие самоходные зенитные установки (ЗСУ) Gepard. Их обнаружили в городе Килия-Веке, сообщает РИА Новости .

По словам Лебедева, город расположен через Дунай от города Килия в Одесской области.

«Активисты пророссийского сопротивления сумели раздобыть фотографии немецкой техники, расположенной в Килия-Веке». Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

Координатор подполья отметил, что на данный момент выясняют, готовят ли установки к боевым действиям или отправке на Украину. При помощи румынской границы через мосты в населенных пунктах Затока и Маяки ночами идут груженые составы в сторону Украины. Они следуют без перерыва.

Ранее сообщалось, что три взрыва прогремели в центре Одессы в результате удара ВС РФ по штабу украинских войск в районе площади Куликово Поле.