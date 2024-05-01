Подполье: российские военные ударили по штабу ВСУ в центре Одессы

Три взрыва прогремели в центре Одессы в результате удара ВС РФ по штабу украинских войск в районе площади Куликово Поле, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости .

«Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб „Пивдень“ („Юг“ — ред.), — пояснил он.

По направлению к месту взрыва, по данным подполья, выехало много машин скорой помощи. Военные и украинская служба безопасности оцепили площадь. Отмечается, что между двумя ударами слышался выход ракеты противовоздушной обороны со стороны Школьного аэродрома. После этого раздался взрыв меньше силы.

Поздно вечером во вторник украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. Очевидцы видели зарево от пожара. Глава местной военной администрации призвал жителей спрятаться в укрытиях.