В 2023 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Китай вырос на 32%

По итогам прошлого года поставки несырьевой неэнергетической продукции из Москвы в Китай увеличились на 32%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, экспортеры получают от города всю необходимую поддержку. Центр «Моспром» позволил московским производителям в условиях санкций активно развивать торгово-экономическое сотрудничество и наращивать объемы поставок в дружественные страны.

«Так, в 2023 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Китай увеличился на 32 процента по сравнению с предыдущим периодом и составил около восьми процентов от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта в Китай», – сказал Ликсутов.

Доля Китая при этом в структуре столичного ННЭ достигла около 9%.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на товары промышленных отраслей приходится около 88% всего объема столичного ННЭ. Самым большим спросом пользуется продукция машиностроения.

«На различные виды механического оборудования и техники приходится 64% столичного промышленного экспорта в КНР. Среди успешных поставок столичных компаний можно отметить кабельную продукцию, устройства вызова экстренных служб, а также платежные терминалы.», – отметил Овчинский.

Порядка 22% всего объема московского промышленного экспорта приходится на продукцию химической отрасли — на средства для ухода за кожей и бытовую химию. Также популярны у потребителей из Китая столичные продукты питания, лекарственные препараты и медизделия.

В рамках мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе и благодаря поддержке центра «Моспром» производители столицы расширили экспорт и получили новых партнеров на рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Информацию о направления поддержки центра можно изучить по ссылке.

Также в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», на которой предприниматели могут получить поддержку. К примеру, на ней можно получить бесплатную консультацию экспертов и аналитику, пройти онлайн-обучение или получить помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах.