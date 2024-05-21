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Подразделение Сбербанка по управлению крупным частным капиталом Sber Private Banking победило в номинации «Лучший Private в России» на премии Frank Private Banking Award 2024. Информация об этом опубликована на сайте аналитической компании Frank RG, сообщает Газета.ru .

Церемония награждения победителей состоялась 21 мая в Москве. Премия Frank Private Banking Award организована компанией Frank RG, занимающейся исследованием банковского рынка.

Специалисты Frank RG провели анкетирование 1800 состоятельных клиентов различных банков России в онлайн-формате. Также в рамках исследования более 50 экспертов российского рынка Private Banking, руководителей инвестиционных команд и старших клиентских менеджеров приняли участие в глубинных интервью.

Кроме того, сообщается, что Sber Private Banking занял призовое место в категории «Программы для наследников private banking».