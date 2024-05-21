В Москве огласили приговор должностному лицу, получившему взятку в крупном размере

21 мая в столице огласили приговор должностному лицу, обвиняемому в получении взятки в крупном размере, сообщается на официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Было установлено, что с октября 2019 года по январь 2020 года Дмитрий Бондарев получил денежные средства в размере 445 тыс. рублей за искусственное занижение веса вывезенного металлолома.

Приговор по уголовному делу в отношении должностного лица, выполняющим организационно-распорядительные и административно - хозяйственные функции в Электродепо «Калужское» ГУП «Московский метрополитен», вынесен Измайловским районным судом столицы.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание, исходя из совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на 3 года. Отбывать наказание Бондарев будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее под стражу по обвинению в мошенничестве попал генерал-майор, бывший командующий 58-й армией, Иван Попов. Свою вину он не признал. Защита мужчины обжаловала его заключение под стражу.