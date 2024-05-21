Попов не признал вину после обвинения в мошенничестве

Буйновский утверждает, что следствие до сих пор не предъявило никаких обвинений его подзащитному. Попова вызвали на допрос для расследования, которое шло, по словам адвоката, уже 8 месяцев. После чего генерал-майора задержали прямо там.

Адвокат рассказал о недвижимости Попова. Он отметил, что в собственности у генерал-майора находится только одна квартира, полученная от государства, а также 2 голых земельных участка.

Также защитник Попова сделал намек на то, что в деле есть «более серьезный фигурант», фамилию которого Буйновский не озвучил, а доказательств вины бывшего командующего 58-й армией у следствия нет.

Ранее стало известно, что экс-командующего 58-й армией Ивана Попова заключили под стражу. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.