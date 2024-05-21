Попов не признал вину после обвинения в мошенничестве
Адвокат Ивана Попова Сергей Буйновский обжаловал заключение генерал-майора под стражу. Бывший командующий 58-й армией вину не признал, сообщает РБК.
Буйновский утверждает, что следствие до сих пор не предъявило никаких обвинений его подзащитному. Попова вызвали на допрос для расследования, которое шло, по словам адвоката, уже 8 месяцев. После чего генерал-майора задержали прямо там.
Адвокат рассказал о недвижимости Попова. Он отметил, что в собственности у генерал-майора находится только одна квартира, полученная от государства, а также 2 голых земельных участка.
Также защитник Попова сделал намек на то, что в деле есть «более серьезный фигурант», фамилию которого Буйновский не озвучил, а доказательств вины бывшего командующего 58-й армией у следствия нет.
Ранее стало известно, что экс-командующего 58-й армией Ивана Попова заключили под стражу. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.