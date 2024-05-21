Участник ВОВ из Солнечногорска Сергей Бугров отмечает свой 101-й день рождения

Участнику Великой Отечественной войны и почетному гражданину городского округа Солнечногорск Сергею Ивановичу Бугрову исполнился 101 год. От имени руководителя муниципалитета Константина Михалькова поздравили ветерана и вручили подарки замглавы округа Марина Маннапова и замначальника Управления терполитики и общественных связей Евгения Атаева. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

5 июля 1941 года 18-летним юношей Сергей Иванович поступил добровольцем в народное ополчение и был зачислен пулеметчиком в восьмую Краснопресненскую дивизию народного ополчения, которая приняла первый бой под Ельней.

«Искренне восхищаюсь подвигами и мужеством героев Великой Отечественной войны. Мы искренне благодарны вам за весь ваш вклад в развитие родного округа и патриотическое воспитание молодежи. Желаю хорошего самочувствия, душевных сил, бодрости и еще множество счастливых дней!» — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

После войны Сергей Иванович продолжил трудиться в городском округе. Его общий трудовой стаж составляет 58 лет. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», «Ветеран труда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.