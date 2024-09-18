На прогулочном судне в Берлине серьезно пострадали четыре человека

В результате обрушения части надстройки на палубе прогулочного судна в Берлине как минимум четыре человека получили тяжелые травмы, еще несколько — легкие, пишет RT .

Инцидент произошел на реке Шпрее. Всего на борту находились 120 человек. Отмечается, что угрозы для жизни людей нет. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и спасательный вертолет.

Причины случившегося не уточняются.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и еще 50 пропали без вести в результате кораблекрушения на реке Кванго на юго-западе Демократической Республики Конго.