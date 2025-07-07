Жители Подмосковья могут принять участие в музыкальном проекте «Звутера»

1 июля стартует прием заявок на первый в России конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии «Звутера». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Участниками конкурса могут стать участники СВО, члены их семей, вынужденные переселенцы, а также граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Финалисты запишут свои песни на профессиональной студии, примут участие в съемках на ТВ, и выступят на большом гала-концерте. Лучшие работы будут выложены на все известные музыкальные сервисы.

Цель проекта — создать творческое пространство для самовыражения, психологической разгрузки и интеграции в общество через музыку. Участники смогут не только проявить свои таланты, но и получить профессиональную поддержку от медицинских экспертов, экспертов в области звукозаписи, исполнительского и продюсерского мастерства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на территории России. Участие в проекте осуществляется на безвозмездной основе.

Название проекта символично: «Звутера» происходит от древнерусского слова «звутеръ» — «звук». Это звуковая терапия, способствующая исцелению через творчество.

1 июля стартует прием заявок на сайте звутера.рф. Здесь же можно познакомиться с правилами и положением конкурса.

Заявки можно отправить до 30 ноября. До этой даты будут организованы мастер-классы, консультации в формате видеолекций от экспертов проекта.

Номинации конкурса:

для участников до 18 лет — лучшая песня;

для участников старше 18 лет — лучшая музыка, лучшая песня, лучший текст.

Финалистов конкурса ждут очные мастер-классы и запись песен в профессиональной студии в Тольятти. Гала-концерт конкурса пройдет в муниципальном автономном учреждении КЦ «Автоград» — одном из самых больших культурных центров Поволжья. Все финалисты примут участие в записи телепередачи на ГТРК Самара.

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