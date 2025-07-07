Трамп написал письмо Токаеву о введении 25-процентных пошлин против Казахстана

Американский президент Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором сообщил о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года, пишет РИА Новости .

«Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин», — указано в письме.

Аналогичные письма были направлены в адрес лидеров Малайзии (25-процентная пошлина), Лаоса (40%), Южной Африки (30%), Мьянмы (40%), Японии (25%) и Южной Кореи (25%).

Ранее Трамп заявил, что недоволен сложностями в торговле с Евросоюзом, поэтому он принял решение ввести пошлины в 50% с ЕС с 1 июня. Позднее Федеральный суд США 29 мая постановил отменить решение Трампа о введении торговых пошлин на товары из ряда стран. При этом решение суда не отменяет пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, стали и алюминия.

Последние заявления президента США Дональда Трампа, включая угрозу 10% пошлин за поддержку БРИКС, стоит рассматривать в комплексе: как попытку повлиять на страны Глобального Юга и подтолкнуть Россию к завершению конфликта на Украине, сообщил РИАМО политический аналитик, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.