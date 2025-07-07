Давление на Россию: зачем Трамп пугает введением пошлин за поддержку БРИКС

Последние заявления президента США Дональда Трампа, включая угрозу 10% пошлин за поддержку БРИКС, стоит рассматривать в комплексе: как попытку повлиять на страны Глобального Юга и подтолкнуть Россию к завершению конфликта на Украине, сообщил РИАМО политический аналитик, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

«Сейчас Трамп говорит про 10% пошлин. Мне кажется, это надо рассматривать в контексте новостей последних 2-3 недель. Первое — Дональд Трамп заявил, что не знает, сможет ли он завершить конфликт между Россией и Украиной. Второе — между ним и Путиным состоялся разговор, после которого Трамп сказал, что беседа прошла не очень хорошо и что у него не получается решить этот конфликт. Третье — история с законопроектом, который сейчас внесен в Конгресс: он позволяет ввести вторичные пошлины до 500% на Китай, Индию и Бразилию якобы за сотрудничество с Россией. И, наконец, последнее — сегодняшнее заявление Трампа про 10%», — сказал Дубравский.

По его мнению, все это надо анализировать вместе. Тогда станет понятно, что речь идет о давлении на Россию с целью подтолкнуть ее к завершению конфликта.

«Давайте посмотрим на сам БРИКС. Там есть страны, которые точно не хотят, чтобы это был коллективный антизападный блок. Я подразумеваю Бразилию, которая в лице Лулы да Силвы отлично общалась с предыдущим президентом США Джозефом Байденом — у них были личные хорошие отношения. Или, например, та же Индия, которая вообще не заинтересована в том, чтобы участвовать в такого рода, я бы сказал, культурно-традиционных конфликтах, которые сегодня имеют место быть», — отметил политолог.

Дубравский подчеркнул, что при этом важно понимать: это не первое заявление Трампа.

«Первое, если я правильно помню, было ровно год назад, когда в России проходил саммит БРИКС: очень успешный, очень яркий, который показал, что РФ вовсе не находится в изоляции, что мир давно уже не западноцентричен — имеется в виду Глобальный Юг. И тогда мы видели, что звучало обещание — по-моему, он говорил о 100% — если попытаются заменить доллар и использовать какую-то другую валюту в международных расчетах. В итоге он заявил, что вообще не рассматривает такой вариант, что такой идеи никогда не было», — напомнил эксперт.

Дубравский указал на то, что Трамп после этого ничего не реализовал, даже став президентом.