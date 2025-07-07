сегодня в 22:12

Предприниматели Подмосковья могут принять участие в акселераторе социальных инициатив

В рамках реализации долгосрочной программы в Нижнем Новгороде запланировано проведение очного этапа акселератора социальных инициатив для молодых предпринимателей по направлению «Развитие моногородов» (далее – Акселератор). Участниками акселератора станут молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет (категория «Действие»), а также молодежь, заинтересованная в осуществлении предпринимательской деятельности, в возрасте от 14 до 35 лет (категория «Погружение»). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках 5 (пяти) дней очной работы акселератора молодые предприниматели будут разрабатывать и дорабатывать социальные инициативы и запросы, направленные на создание среды социального благополучия в моногородах, в том числе в городах присутствия Госкорпорации «Росатом».

Продуктом акселератора станут 50 (пятьдесят) социальных решений молодых предпринимателей для последующей реализации в моногородах Российской Федерации. Партнером акселератора является Госкорпорация «Росатом».

Всем кандидатам необходимо пройти регистрацию на ИТ-платформе в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (молодежь-развивайся.рф) и подать заявку на участие в акселераторе в личном кабинете в разделе «События».

Транспортные расходы, связанные с направлением участников к месту проведения акселератора и обратно, участники несут самостоятельно либо за счет командирующей/направляющей их стороны, расходы на проживание, питание, обучающую, деловую и культурно-досуговую программы участников несет организатор.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.