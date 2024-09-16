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Четверо погибли и 50 человек пропали без вести при кораблекрушении в ДР Конго

Четыре человека погибли и еще 50 пропали без вести в результате кораблекрушения на реке Кванго на юго-западе Демократической Республики Конго, сообщает ТАСС со ссылкой на французское издание Agence France-Presse.

По словам вице-губернатора провинции Кванго Реми Саки, паром затонул после столкновения с опорой моста. Всего на борту находилось около 150 человек, 100 из которых удалось спасти.

Саки добавил, что в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее стало известно, что тело 18-летней дочери британского миллионера Майка Линча нашли в одной из кают суперъяхты Bayesian, затонувшей у берегов Сицилии. Пятидесятиметровое судно затонуло 19 августа, в результате ЧП погибли 7 человек.