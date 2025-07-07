Команда Серпухова заняла 4 место в международной спартакиаде инваспорта «Золотой Лев»

Команда из Протвино Серпуховского округа заняла 4 место в международной спартакиаде инваспорта «Золотой Лев», завоевав 5 золотых и 2 бронзовых медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В минувшие выходные в Могилеве состоялась XXII Международная спартакиада инваспорта «Золотой Лев», собравшая 17 команд из России и Беларуси. Более 105 спортсменов-инвалидов представляли города Москву, Санкт-Петербург, Наро-Фоминск, Сергиев-Посад, Королев, Сафоново, Протвино, Смоленск, Луганск, Минск, Могилев, а также команды Могилевской области (Белыничи, Чаусы, Салтановка, Реста).

Оранизатором и идейным вдохновителем мероприятия выступил председатель общественного объединения «Могилевская организация реабилитации и спорта инвалидов-колясочников» Олег Юрков.

В рамках соревнований участники боролись за награды в таких дисциплинах, как жульбак, кольбутто, стрельба из пневматической винтовки, корнхол, дартс, боччо, новус и армрестлинг.

Несмотря на напряженную борьбу, атмосфера соревнований оставалась дружеской. Спортсмены активно общались, знакомились и обменивались контактами. Завершилась спартакиада праздничным ужином, где участники выразили благодарность Олегу Юркову и всем, кто помог в организации мероприятия. Команда из Протвино также по благодарила организаторов за гостеприимство и прекрасную организацию XXII Международной спартакиады инваспорта «Золотой Лев».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.