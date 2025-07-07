Тишковец: Москва обновила температурный максимум лета

Российская столица 7 июля установила новый температурный максимум текущего лета. К 17:00 на базовой метеостанции города ВДНХ температура воздуха составляла плюс 28,1 градуса. Этот показатель стал самым высоким с начала сезона, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Несмотря на то, что 7 июля стало самым жарким днем с начала лета, температурный максимум по теплоте с начала года все равно не побит. По словам Тишковца, 29 мая 2025 года температура воздуха прогревалась до отметки в плюс 29,3 градуса.

«Точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра. Однако в лидерах и весеннему, и летнему максимумам быть совсем недолго — уже во вторник столбики термометров впервые в этом году преодолеют 30-градусную отметку», — добавил синоптик.

Эксперт напомнил, что уже в ближайшие дни в Москве ожидается аномальная жара. Днем воздух может прогреваться до отметок в плюс 35 градусов. Этот факт говорит о том, что в ближайшем будущем могут обновиться все температурные рекорды 2025 года, в том числе суточные.

«Особенно высока вероятность обновления такого рекорда 10 июля — прежнее достижение этого дня составляет плюс 33,4 градуса и принадлежит 1996 году», — рассказал Тишковец.

Ранее в Москве и Московской области продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в связи с аномальной жарой. В столице этот режим будет действовать до 14 июля, а в Подмосковье — до 12 июля.