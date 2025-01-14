На пляжах Австралии находят таинственные белые шары

На пляжах Австралии вслед за черными фекальными шарами стали появляться таинственные белые. Из-за этого некоторые места для купания стали закрывать, сообщает РИА Новости .

В ноябре на пляжах в Сиднее были обнаружены черные шары. Изначально никто не подозревал, из чего они состоят.

Были предположения, что шары — сгустки нефти. Однако затем выяснилось, что они состоят из фекалий. Некоторые пляжи в городе были закрыты из-за этой находки.

На днях история повторилась, но на пляжах стали появляться уже белые шары. Из-за них власти Сиднея уже закрыли 9 мест для купания.

Происхождение белых шаров пока неизвестно. Сейчас их разыскивают на пляжах и собирают.