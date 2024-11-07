Австралийцев на пляжах Сиднея напугали огромные фекальные шары

Жителей австралийского Сиднея перепугали огромные черные сферы, которые неожиданно появились на побережье. В городе закрыли 11 пляжей, сообщает SHOT .

В октябре горожане увидели на берегу несколько тысяч черных шаров. Сначала сиднейцы предположили, что сферы состоят из нефти, но решили более детально разобраться в их происхождении.

Ученые Университета Нового Южного Уэльса установили, что пугающие местных жителей черные шары состоят из человеческих фекалий, волос, мусора и других веществ. По словам исследователей, они пахнут «хуже, чем все, что вы чувствовали».

Ранее стало известно, что жители Архангельска задыхаются и не выходят на улицу из-за семи фекальных озер, которые разлились после прорыва канализации.