На Пхукете 40-летний россиянин умер после падения с крыши
Россиянин погиб после падения с крыши жилого дома на севере курортной провинции Пхукет. Об этом сообщил портал The Phuket News, пишет ТАСС.
Предварительно известно, что местная полиция получила сообщение о случившемся вечером 28 октября. Прибыв на место, спасатели обнаружили серьезно травмированного 40-летнего мужчину, который позже скончался в больнице.
Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, другие подробности не приводятся.
Какое-либо решение будет принято позднее. Также на момент публикации заметки неизвестно, с кем отдыхал на курорте погибший человек.
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