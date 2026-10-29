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На Пхукете 40-летний россиянин умер после падения с крыши

Россиянин погиб после падения с крыши жилого дома на севере курортной провинции Пхукет. Об этом сообщил портал The Phuket News, пишет ТАСС .

Предварительно известно, что местная полиция получила сообщение о случившемся вечером 28 октября. Прибыв на место, спасатели обнаружили серьезно травмированного 40-летнего мужчину, который позже скончался в больнице.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, другие подробности не приводятся.

Какое-либо решение будет принято позднее. Также на момент публикации заметки неизвестно, с кем отдыхал на курорте погибший человек.

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