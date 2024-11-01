На МЖД совершили теракт

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1 ноября в 05:23 неизвестные лица подожгли релейные шкафы на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги. Работоспособность системы восстанавливают, огонь тушат, поезда едут на меньшей скорости, сообщает пресс-служба МЖД.

Из-за инцидента большинство рейсов Казанского направления задерживают. Помимо этого, с увеличенным интервалом едут поезда на МЦД-3.

Сотрудники МЖД предпринимают шаги, чтобы как можно быстрее вернуть поезда в прежний график. Также в пресс-службе напомнили об уголовной ответственности за повреждение объектов железной дороги.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы оставил под арестом поджигателей релейных шкафов в Подмосковье. Они, предположительно, повредили их на ж/д-перегоне Электроугли-Храпуново.