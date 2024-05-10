На москвича взяли кредит в 400 тыс рублей под видом покупки его автомобиля

Baza: мошенники оформили кредит на москвича под видом покупки его автомобиля

Мошенники под видом заинтересованных покупателей оформили кредит в 400 тыс. рублей на 39-летнего москвича, который показал паспорт и ПТС для юридической проверки автомобиля, сообщает Baza .

Александр выставил на продажу свой фургон Renault Master. Ему позвонил возможный покупатель и Александр договорился с Артуром и Арменом на просмотр автомобиля. На встрече парни заявили, что ищут коммерческий транспорт для компании и машина их полностью устраивает, однако необходимо проверить ее юридическую чистоту.

Уверенный в своем автомобиле Александр позволил парням сфотографировать ПТС, паспорт и его самого. Затем Артур и Армен пообещали перезвонить и уехали.

Через несколько часов москвичу пришло на телефон уведомление, что на него оформлен кредит в размере 400 тыс. рублей под залог его автомобиля. При этом мошенники перестали выходить на связь.

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